«نمو» تضيف 34 نقطة .. وقيمة التداول تهبط 36 %

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 34 نقطة بنسبة 0.96 في المائة؛ لتغلق عند 3571 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 36 في المائة إلى 1.9 مليون ريال، بمعدل 14 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 47 في المائة إلى 110 آلاف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.66 في المائة. أما الصفقات، فقد تراجعت 42 في المائة؛ لتصل إلى 104 صفقات. وتراجع سهما "باعظيم" بنسبة 1 في المائة؛ ليغلق عند 27.10 ريال، و"بحر العرب" بنسبة 0.11 في المائة؛ ليغلق عند 9.17 ريال. بينما ارتفع "الكثيري" بنسبة 16 في المائة؛ ليغلق عند 60.30 ريال، يليه "العمران" بنسبة 9.8 في المائة؛ ليغلق عند 16.50 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 3.8 في المائة؛ ليغلق عند 81 ريالا. وكان الأعلى تداولا "أبومعطي" بقيمة 575 ألف ريال، يليه "الكثيري" بقيمة 536 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 312 ألف ريال.
أسواق الأسهم- السعودية
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