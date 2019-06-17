السعودية تستكشف فرص طرح سندات مقومة باليورو

قالت مصادر مطلعة لـ"رويترز"، إن السعودية فوضت "جولدمان ساكس" و"سوسيتيه جنرال" للمساعدة على ترتيب لقاءات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في أوروبا، ما قد يمهد الطريق أمام إصدار المملكة لأول سندات مقومة باليورو.

وبدأت الرياض في إصدار سندات دولية في 2016، ومنذ ذلك الحين، أصبحت السعودية أحد أكبر مصدري السندات الدولية في العالم، حيث باعت سندات مقومة بالدولار بنحو 60 مليار دولار.

وكان محمد الجدعان وزير المالية قال في نيسان (أبريل) الماضي إن المملكة تدرس إصدار أول سنداتها المقومة باليورو هذا العام، مع تطلعها إلى تنويع قاعدتها التمويلية.

وأكد فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية السعودية في مقابلة مع "رويترز" الشهر الماضي، أن المملكة تتطلع لإصدار محتمل لسندات باليورو في إطار استراتيجيتها للدين متوسطة الأجل.

ووفقا للوكالة لم يتضح بعد ما إذا كانت اللقاءات ستقود إلى إصدار فعلي لسندات مقومة باليورو من عدمه، لكن أحد المصادر المطلعة قال إن الإصدار أمر مرجح. وتابع "ليست جولة ترويجية غير مرتبطة بصفقة وكذلك ليست إعلانا عن صفقة. إنها بين هذا وذاك".

وما يطلق عليها جولة ترويجية غير مرتبطة بصفقة هي لقاءات مع المستثمرين لا ترتبط بإصدار معين.

وقال مصدر ثان إن اللقاءات ستبدأ اليوم في لندن، على أن تنتهي في 25 حزيران (يونيو) الجاري في ميونيخ.

وسيلتقي مسؤولون حكوميون أيضا خلال الجولة بمستثمرين في باريس وزوريخ وميلانو وأمستردام ولاهاي وفرانكفورت.

وتخطط السعودية، الحاصلة على تصنيف ‭‭A1‬‬ من موديز، و‭‭A+‬‬ من فيتش، أيضا لإصدار صكوك دولية بما يصل إلى خمسة مليارات دولار في الربع الثالث هذا العام، حسبما قال رئيس مكتب إدارة الدين العام لـ"رويترز".

وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، جمعت السعودية 7.5 مليار دولار من بيع سندات اجتذبت طلبا تجاوز 27.5 مليار دولار.