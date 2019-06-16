775.8 مليون موظف في الصين .. وقطاع الخدمات أكبر رافد لسوق العمل

أظهرت بيانات صينية أن معدل التوظيف في البلاد ما زال مستقرا، حيث أسهم قطاع الخدمات المزدهر بنصيب أكبر في سوق العمل العام الماضي.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شنخوا" تعهدت الحكومة الصينية بتوفير ما يزيد على 11 مليون فرصة عمل جديدة في المناطق الحضرية هذا العام، حيث تمت إضافة 5.97 مليون أو 54 في المائة من الهدف السنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وفقا لبيانات نشرتها المصلحة الوطنية للإحصاءات الصينية.

وحسب المسح بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية، 5 في المائة في شهر أيار (مايو)، أقل من الهدف السنوي الذي وضعته الحكومة وهو نحو 5.5 في المائة لعام 2019.

وفي 2018، بلغ عدد الموظفين في البلاد 775.86 مليون، وفقا لبيانات نشرتها وزارة الموارد البشرية والأمن الاجتماعي.

وتمثل الصناعتان الأولية والثانوية والخدمات 26.1 في المائة و27.6 في المائة و46.3 في المائة على التوالي من إجمالي العاملين في البلاد. وأسهم قطاع الخدمات بنصيب أكبر في سوق العمل، بزيادة 1.4 نقطة مئوية عن عام 2017.

وتم توفير نحو 13.61 مليون فرصة عمل جديدة في المناطق الحضرية في العام الماضي، بزيادة 0.74 في المائة على أساس سنوي، وتجاوزت الهدف السنوي للحكومة وهو 11 مليونا.

وفى عام 2018 بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية في مسح أجرته البلاد 4.9 في المائة، أقل من الهدف السنوي للحكومة وهو 5.5 في المائة.

وبلغ عدد العمال في المناطق الريفية 288.36 مليون في 2018، من بينهم 172.66 مليون عامل ريفي مهاجر.

إلى ذلك أظهرت نتائج بيانات أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء في الصين أن 36 سلعة رأسمالية رئيسة مراقبة من الحكومة قد شهدت انخفاضا في أسعارها في بداية الشهر الجاري مقارنة بالأيام العشرة السابقة للفترة المذكورة، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم.

وأشارت النتائج إلى أن من بين السلع الـ50 المراقبة من المصلحة، بما فيها أنابيب الفولاذ غير الملحومة والجازولين والفحم والأسمدة والكيماويات، شهدت 36 منها انخفاضا في أسعارها خلال الفترة من أول حزيران (يونيو) حتى 10 من الشهر نفسه، بينما سجلت عشر سلع ارتفاعا وأربع منها بقيت دون تغير.

وووفقا لـ"الألمانية"، تعتمد القراءة التي تصدر كل عشرة أيام على قاعدة من مسح لنحو 1700 بائع جملة وموزع في 24 مقاطعة ومنطقة في البلاد.