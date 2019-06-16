قال وزير الميزانية الفرنسي جيرالد دارمانين اليوم الأحد إن فرنسا تخطط لإلغاء إعفاءات ضريبية للشركات بمليار يورو (1.1 مليار دولار) من أجل المساعدة على تمويل تعهد بخفض ضريبة الدخل الشخصي خمسة مليارات يورو.
وقال دارمانين في مقابلة مع مراسلي تلفزيون ال.سي.آي وإذاعة آر.تي.ال وصحيفة لوفيجارو إن الحكومة ستمول الأربعة مليارات يورو الباقية عبر خفض الإنفاق.
وأضاف أن 95 بالمئة من دافعي الضرائب سيشهدون خفضا في ضرائب الدخل التي يسددونها بدءا من يناير.
وفي مواجهة مظاهرات مناوئة للحكومة استمرت لأشهر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أواخر ابريل إنه سيخفض ضريبة الدخل خمسة مليارات يورو أخرى.
يأتي الخفض المزمع عقب حزمة تنازلات للمحتجين بعشرة مليارات يورو في ديسمبر بهدف تعزيز دخل الفئات الأشد فقرا من بين العمال والمتقاعدين.
- فرنسا تخطط لإلغاء إعفاءات ضريبية بمليار يورو للشركات
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