أكاديمية سعودية للترفيه لتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع

عقدت كل من شركة مينا للتطوير والتعليم وشركة بنيان للتطوير المحدودة، أمس، في مقر الهيئة العامة للترفيه في الرياض، مذكرة تفاهم لتأسيس وإدارة وتشغيل الأكاديمية السعودية للترفيه، التي ستعنى بتقديم برامج متخصصة في مجال الترفيه، لتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع، بحضور عمرو باناجة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه.

وأشاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه بهذه الخطوة التي تعزز الجهود التكاملية بين الجهات وتحقق التناغم بين المبادرات للخروج بمشاريع تحمل القيمة المضافة الحقيقية في القطاع، مؤكدا على التزام الهيئة بدعم مثل هذه المبادرات النوعية التي تسهم في تطوير قطاع مستدام يلبي الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن الاتفاقية ستسهم في ترسيخ شراكة القطاع الخاص من خلال تأهيل الشباب السعودي والمساهمة في إيجاد فرص العمل وتطوير البرامج المتخصصة في مجال الترفيه الذي يشكل جزءا مهما من "رؤية المملكة 2030".

وأكد عمرو باناجة حرص الهيئة على دعم المشاريع والمبادرات الهادفة إلى صياغة نماذج وحلول مبتكرة لدعم القطاع وضمان تحقيق أهدافه ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تمكين الشباب السعودي وتعزيز أدوارهم للسير نحو رحلة التطور والتنمية للقطاع بكل جدارة واقتدار.

يذكر أن أول أكاديمية للترفيه ستنطلق في مدينة الرياض في أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث ستقدم برنامج الدبلوم المشارك المتخصص في إدارة الترفيه.