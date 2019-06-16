شاحن واحد لهواتف آيفون وأندرويد

فيما يقترب موعد إطلاق هاتف "أبل" المنتظر، الذي سيحمل على الأغلب اسم "آيفون 11"، انتشرت تسريبات وشائعات عديدة تتعلق بتصميم الجهاز، ومزاياه التقنية الجديدة مثل طريقة الشحن، التي قد تعني أنه سيتم شحن هواتف آيفون وأندرويد باستخدام شاحن واحد.

ومن بين التسريبات التقنية المرتبطة بجهاز "أبل" الجديد، تخلي الشركة الأمريكية عن ميزة الشحن Lightning المعتمدة في هواتف آيفون منذ عام 2012، واستبدالها بالشحن عبر الكيبل من خلال منفذ "يو إس بي- سي"، المعتمد في هواتف "أندرويد".

ووفق ما ذكر موقع "فوربس"، فإن التسريب استند إلى صورة من نظام التشغيل القادم iOS 13، إذ تم حذف أيقونة الشحن Lightning التي كانت متوافرة في الإصدارات السابقة من نظام تشغيل "أبل"، واستبدلها بصورة كمبيوتر وكيبل.

وأشار حساب رافاييل موتون على تويتر، المتخصص في نشر التسريبات التقنية، إلى أن منفذ "يو إس بي- سي" مستخدم في عديد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف العاملة بنظام التشغيل "آندرويد"، كما أنه معتمد في "سامسونج جالاكسي إس 9" و"جوجل بيكسل 2" و"ون بلس 6"، على عكس طريقة الشحن المعتادة في هواتف آيفون السابقة.