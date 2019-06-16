تحديث من "فيسبوك" يستهدف التعليقات

أعلنت شركة "فيسوك" الأمريكية تنفيذ تحديث جديد على شبكتها الاجتماعية، يهدف إلى تحسين تصنيف التعليقات وترتيبها.

ويقوم التحديث، الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا، على أساس تحديد التعليقات التي ينبغي إعطاؤها الأولوية في الظهور، وعدم عرض كل التعليقات دفعة واحدة، وفق موقع "ديلي ستار".

وقالت "فيسبوك" على مدونتها "نعمل دائما على ضمان أن يقضي الناس وقتا نافعا على الموقع. ومن الطرق التي نفعل بها ذلك: الترتيب، الذي يعزز المحادثات الهادفة، من خلال إظهار المنشورات والتعليقات الأكثر صلة بالمستخدمين".

وأضافت "نجري تحديثا لتحسين ترتيب التعليقات على المشاركات العامة، ونريد أن نوضح كيف يعمل هذا، وكيف يمكن للصفحات والأشخاص التحكم في إعدادات ترتيب التعليقات الخاصة بهم".

وترى "فيسبوك" أن نظام الترتيب يعد ضروريا لمنشورات الأشخاص والصفحات، ذات الآلاف أو الملايين من المتابعين، ما يساعد المستخدمين على العثور على التعليقات الهادفة، من بين المئات من التعليقات غير المفيدة.

أما عن العوامل التي ستسهم في ترتيب التعليقات، فهي النزاهة وما يريد الناس رؤيته في التعليقات ومدى تفاعلهم معها.

وأوضح "ديلي ستار" أن النظام الجديد قد يكون مهما للمشاهير والعلامات التجارية الشهيرة الذين يحصلون عادة على آلاف التعليقات.

وتكون عادة جل التعليقات في هذه الصفحات عبارة عن رموز تعبيرية ورسوم مضحكة وتعليقات غير هادفة.