126.3 مليار ريال التجارة الخارجية للسعودية خلال أبريل الماضي

بلغت التجارة الخارجية للسعودية خلال شهر ابريل الماضي 126.3 مليار ريال، مقابل 136.9 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2018.

وتراجعت الصادرات السلعية للسعودية خلال ابريل بنسبة 3 في المائة بما قيمته 2.7 مليار ريال، لتبلغ نحو 85 مليار ريال، مقابل 89.7 مليار ريال في أبريل 2018.

كما وتراجعت الواردات السلعية للسعودية خلال ابريل بنسبة 16.8 في المائة بما قيمته 7.9 مليار ريال، لتبلغ نحو 39.3 مليار ريال،مقابل 47.2 مليار ريال في أبريل 2018.