الصين تشهد تراجع أسعار 36 سلعة رئيسية في أول عشرة أيام من الشهر الجاري

أظهرت نتائج بيانات أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء في الصين أن 36 سلعة رأسمالية رئيسية مراقبة من الحكومة قد شهدت انخفاضاً في أسعارها في بداية الشهر الجاري مقارنة بالأيام العشرة السابقة للفترة المذكورة، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد.

وأشارت النتائج إلى أن من بين السلع الـ 50 المراقبة من المصلحة ، بما فيها أنابيب الفولاذ غير الملحومة والغازولين والفحم والاسمدة والكيماويات، شهدت 36 منها انخفاضا في أسعارها خلال الفترة من أول حزيران /يونيو حتى 10 من نفس الشهر، بينما سجلت عشر سلع ارتفاعاً وأربع منها بقيت دون تغير.

وتعتمد القراءة التي تصدر كل عشرة أيام على قاعدة من مسح لنحو 1700 بائع جملة وموزع في 24 مقاطعة ومنطقة في البلاد.