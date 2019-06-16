بنك أمريكي يتوقع جذب 90 مليون مشترك لخدمة " ديزني بلس " لبث الأفلام

تستعد شركة الترفيه والإعلام الأمريكية العملاقة "ديزني " لإطلاق خدمتها المنتظرة لبث الأفلام عبر الإنترنت والمنتظر إطلاق اسم "ديزني بلس" عليها لمنافسة شركة بث الأفلام عبر الإنترنت الأشهر "نتفليكس".

ومن المقرر أن تقدم خدمة "ديزني بلس" كل إنتاج الترفيه الذي تقدمه شركة "ديزني" بما في ذلك أفلامها الشهيرة مثل "حرب الكواكب" وأفلام "عالم مارفيل" إلى جانب برامجها التلفزيونية الضخمة.

وبحسب بنك الاستثمار الأمريكي "مورجان ستانلي" فإنه من المتوقع أن تجذب خدمة "ديزني بلس" 13 مليون مشترك بنهاية العام المقبل على أن يصل عدد المشتركين إلى 90 مليون مشترك خلال السنوات الخمس المقبلة. كما يتوقع محلل البنك زيادة إجمالي عدد مشتركي خدمات بث الأفلام عبر الإنترنت التابعة لمجموعة "ديزني" وهي "ديزني بلس" و"هولو" و"إي.إس.بي.إن بلس" في مختلف أنحاء العالم عن 130 مليون مشترك بحلول 2024 وهو ما سيضعها على قدم المساواة تقريبا مع عدد مشتركي "نتفليكس" حاليا.

وبحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن الجزء الأكبر من خريطة البرامج المخططة لخدمة "ديزني بلس" تعتمد على أعمال "ديزني" ذات الإنتاج الكبير مثل "حرب الكواكب" وأفلام "عالم مارفيل"، وبرنامج تلفزيون الواقع "ماندالوريان"، مضيفا أنه تم الانتهاء تقريبا من هذه الأعمال وباتت جاهزة للإطلاق مع الخدمة الجديدة.