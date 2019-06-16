يحلو لكثيرين تسمية بناتهم "وَطْفاء" وهي صفة مشبهة في الأصل على وزن "فَعْلاء" ومن صورها الكتابية "وطْفا" بالقصر، و"طْفَة" بالتاء المربوطة. والوَطَف كما في المعاجم اللغوية: كثرة شعر الحاجبين وأهداب العين مع استرخاء وطول، وامرأة وَطْفاء: كثيرة شعر أهداب العين – وهناك معان أخرى فالوطْفَة: الديمة السَّح السريعة طال مطرها أو قَصُر، وعام أَوْطَف: مُخْصِب كثير الخير.
فهذا الاسم في الأصل وَصْف يدل على كثرة شعر الحاجبين، وطول الهَدَب، ثم سُمي به فصار علما على مؤنث.
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