يحلو لكثيرين تسمية بناتهم "وَطْفاء" وهي صفة مشبهة في الأصل على وزن "فَعْلاء" ومن صورها الكتابية "وطْفا" بالقصر، و"طْفَة" بالتاء المربوطة. والوَطَف كما في المعاجم اللغوية: كثرة شعر الحاجبين وأهداب العين مع استرخاء وطول، وامرأة وَطْفاء: كثيرة شعر أهداب العين – وهناك معان أخرى فالوطْفَة: الديمة السَّح السريعة طال مطرها أو قَصُر، وعام أَوْطَف: مُخْصِب كثير الخير.

فهذا الاسم في الأصل وَصْف يدل على كثرة شعر الحاجبين، وطول الهَدَب، ثم سُمي به فصار علما على مؤنث.