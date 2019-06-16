الغوص السياحي في ينبع ينطلق بمشاركة 50 غواصا

انطلقت فعاليات مهرجان الغوص السياحي الذي ينظم من قبل هيئة السياحة والتراث الوطني في محافظة ينبع، بمشاركة 50 غواصا وعدد من الجهات البارزة، منها هيئة السياحة والتراث الوطني وقيادة حرس الحدود والهيئة الملكية في ينبع والهلال الأحمر ومراكز الغوص في المحافظة، إضافة إلى عدد من المعارض المتخصصة في الغوص، في شرم ينبع أمس الأول.

وأعرب سعد بن مرزوق السحيمي، محافظ ينبع رئيس لجنة تنمية السياحة، عن سعادته بانطلاق فعاليات مهرجان الغوص السياحي في شرم ينبع، داعيا أهالي المحافظة وزوارها إلى المشاركة في الفعاليات المتنوعة التي تقدمها اللجنة، والاطلاع على المعلومات العلمية التي تقدمها الجهات الرسمية والمراكز المعتمدة لرياضة الغوص وما يتعلق بها من نشاطات.

وأوضح أن لجنة تنمية السياحة في المحافظة تسعى من خلال هذا المهرجان إلى إبراز المميزات النسبية للمحافظة، ومن أبرزها مواقع الغوص المميزة والتسويق لها على مستوى الخليج العربي، من خلال إقامة الفعاليات ودعم مراكز الغوص عبر مشاركتهم في مثل هذه الفعاليات.

وتبدأ فعاليات مهرجان الغوص السياحي يوميا من الساعة الخامسة عصرا حتى الـ12 ليلا، وتقدم عديدا من الفعاليات منها مسرح البحر المفتوح، والأمسيات الفنية، والمعارض المتخصصة بالغوص، وفعالية الغوص بتقنية الواقع الافتراضي، وبرنامج "اكتشف الأعماق"، والغواصة الزجاجية، وفعالية ريشة الأعماق، وورشة عمل لتصوير الأعماق، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية.