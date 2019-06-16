العصيمي: عززوا دكة النصر بـ«البدلاء»

يثق حمود العصيمي، مدير المركز الإعلامي السابق في نادي النصر، بأن الأمور الإدارية في الأصفر ستتضح خلال الأيام المقبلة دون أن تكون هناك عقبات تثير المخاوف من المستقبل، وقال لـ"الاقتصادية": لا خوف على النصر الذي بناه الرمز الراحل الأمير عبدالرحمن بن سعود، وقاده من بعده رجال أوفياء من بينهم الأمير فيصل بن عبدالرحمن، والأمير فيصل بن تركي، وصولا إلى عهد سعود آل سويلم".

وخلال 30 عاما، لا يذكر المركز الإعلامي في نادي النصر، إلا وكان العصيمي، حاضرا بعد أن بدأ عمله في عهد الرمز الأمير عبدالرحمن بن سعود، وابنه الأمير فيصل بن عبدالرحمن، والأمير ممدوح بن عبدالرحمن، الأمير فيصل بن تركي، وكان شاهدا لبدايات عهد آل سويلم، قبل أن يقدم استقالته.

وأشار العصيمي إلى أن ابتعاد سعود آل سويلم، عن رئاسة النصر بعدم الترشح له بعد انتهاء تكليفه، لا يلغي أنه سجل اسمه في صفحات التاريخ بمداد من الذهب عقب الظفر بالدوري الاستثنائي الذي يحمل اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقال "العمل الذي قدمه السويلم وأعضاء إدارته يعد تاريخيا، وسيبقى النصر يجني ثماره لأعوام مقبلة سواء على الجانب الإداري، والفني، والمالي، والاستثماري".

وعبر خبراته ومعاصرته عديدا من الرؤساء، يجزم العصيمي بأن النادي واجه محطات أصعب وأقوى لكن هناك رجالات في النصر لن يتركوه يتعثر بل سيدعمونه ليبقى بطلا ومنافسا كما عهده عشاقه، وقال "حال رحيل آل سويلم، بشكل نهائي فلا خوف على مستقبل النصر، والكيان الذي أتى بالأمير عبدالرحمن بن سعود رحمه الله، والأمير فيصل بن تركي، وآل سويلم، وبقية الرؤساء السابقين قادر على إيجاد آخرين لاستكمال مسيرة النصر نحو الألقاب والبطولات".

وتمنى وجود عدد من أعضاء إدارة آل سويلم، في الإدارة الجديدة كونهم قدموا منظومة عمل رائعة واحترافية في الموسم الماضي، وقال "وجودهم سيكون داعما للاستقرار ولتحقيق النصر مزيد من البطولات والإنجازات"، منوها إلى أن العمل الذي قدمته إدارة آل سويلم، كبير وسيكون أساسا وداعما للإدارة الجديدة، كما أن الطريق أمامهم سيكون مشجعا لإكمال مسيرة الفريق بعد تعاقد النصر مع نجوم مميزين على مستوى اللاعبين الأجانب، وقال "البعض منهم عقودهم تبقى منها موسمان على أقل تقدير إضافة إلى وجود عمل مؤسساتي واحترافي في النادي بخلاف الشركات الراعية، لكن المجموعة تحتاج إلى تدعيم من المحليين لتقوية دكة البدلاء للمنافسة على البطولات بشكل أقوى"، مختتما حديثه برسالة للجماهير، وقال "اطمئنوا، فللنصر رجال أوفياء وحرصاء على دعم مسيرة تفوقه وإبداعاته".