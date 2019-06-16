نعيم: 8 أيام بين إرسال القوائم والاستبدال

لا يعتقد نعيم البكر نائب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقا، أن تؤثر انتخابات إدارات الأندية في استعدادات الأندية السعودية الأربعة المنتظر أن تخوض دور الـ16 من دوري أبطال آسيا في آب (اغسطس) المقبل، حيث يخوض في الخامس منه النصر والاتحاد مباراتي الذهاب أمام الوحدة الإماراتي وذوب آهن أصفهان الإيراني، فيما يلتقي في اليوم الذي يليه الهلال والأهلي على أن تقام مباريات الإياب في الـ11 والـ12 من الشهر ذاته. ويسدل الستار الأسبوع المقبل عن إدارات الأندية، حيث سينتخب بالتصويت أو التزكية مجلس إدارات أندية: الهلال، الاتحاد، والأهلي، فيما يفتح باب الترشيح اليوم لنادي النصر لعدم تقدم أي مرشح في الفترة الأولى.

وقال لـ"الاقتصادية" البكر "تبقى 36 يوما على استقبال الاتحاد الآسيوي قوائم الفرق المشاركة في الدور الثاني من البطولة القارية، و44 يوما على فترة الاستبدال، فيها تسمح اللوائح والأنظمة استبدال خمسة لاعبين لأي سبب وثلاثة لاعبين للإصابة، المدة كافية والانتخابات لن تؤثر". وأضاف "أيضا لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين أعلنت فتح باب الانتقالات الأولى "الصيفية" الأربعاء الماضي، وتستمر حتى الـ31 من آب (أغسطس) المقبل، هذه الفرصة ستتاح للأندية المتأهلة لدور الثمانية للاستبدال مرة أخرى قبل تاريخ الـ19 من الشهر ذاته، وستلعب معها في دور الثمانية".

وبين البكر أنه يخشى أن يكون تأخر انتهاء بطولة الأمم الإفريقية في 19 تموز (يوليو) يضع الأندية في سباق صعب مع الوقت لكسب تسجيل لاعبين جدد من البطولة وقيدهم مع الفريق قبل نهاية فترتي التسجيل والاستبدال، وقال "كذلك الحال بصورة أقل مع لاعبي منتخبات أمريكا الجنوبية التي من المقرر أن تنتهي في السابع من ذات الشهر".

كما أوضح البكر أنه حسب المادة (57.1.3) من لائحة دوري أبطال آسيا فإن اللاعب الذي يكمل دور المجموعات بإنذار واحد فإن الإنذار لا ينتقل معه إلى الأدوار الإقصائية.