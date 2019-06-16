العبسي قد يرمم دفاع الأهلي

أوضحت المصادر، أن إدارة نادي الأهلي المكلفة بدعم من الأمير منصور بن مشعل عضو شرف النادي، شرعت في التفاوض مع طلال العبسي مدافع نادي التعاون لإمكانية الاستفادة من خدماته وتعزيز الخط الخلفي الذي عانى كثيرا الموسم الماضي، تحسبا لعدم عودة المدافع الدولي معتز هوساوي بالشكل المطلوب إثر ابتعاده عن الملاعب موسما كاملا بسبب الإصابة التي لحقت به.

ويتميز العبسي الذي انتقل إلى نادي التعاون عام 2015 قادما من الاتحاد، باللعب في خانتي قلب الدفاع والظهير الأيمن، وأسهم مع الأول في نيل كأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخه إثر فوزه على الاتحاد 2/ 1.

يشار إلى أن عقد العبسي مع التعاون ينتهي في 30 حزيران (يونيو) 2020.

وكان الجهاز الطبي في الأهلي قد أشرف على برنامج هوساوي التأهيلي بعد أن تماثل للشفاء من جراء الآلام التي كان يشتكي منها بعد الجلطة التي تعرض لها في الرئتين، حيث تجاوز الاختبارات الطبية التي أثبتت تلاشي الآلام كافة التي كان يعانيها، التي أكدت مقدرته على العودة مجددا للملاعب، حيث سبق أن خضع لعديد من الفحوص الطبية في جدة وباريس.

إلى ذلك، خفض يزيد البكر لاعب نادي الفيصلي، 400 ألف ريال من شروطه من أجل الانتقال إلى الأهلي لمدة أربعة مواسم مقابل سبعة ملايين ريال غير حصة النادي، حيث ينتظر أن توقع معه إدارة المهندس أحمد الصائغ العقد فور الانتهاء من الانتخابات وتسلمها النادي بشكل رسمي، ولا سيما أن الصائغ مكلف حاليا بتسيير النادي مؤقتا بعد انتهاء تكليف المهندس عبدالله بترجي.