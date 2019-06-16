الرئيس الروسي: أمريكا تخوض حروبا تجارية بلا قواعد اشتباك

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمريكا بأنها تخوض "حروبا تجارية" عديدة "دون قواعد اشتباك".

ووفقا لـ"الألمانية"، نقل الكرملين عن بوتين قوله في قمة التعاون وبناء الثقة في آسيا، المنعقدة في عاصمة طاجيكستان دوشنبيه أمس، إن "الذي يحدث فعليا هو قتال بلا قواعد مقرونا بترهيب المنافسين وإقصائهم بأساليب مختلفة عن أساليب اقتصاد السوق".

وخلال المؤتمر الأمني، أضاف بوتين، "نحتاج إلى جهودنا الجماعية لإيجاد مخرج من الوضع الحالي، لم تكن في أي وقت مضى كما هي عليه الآن"، داعيا إلى إيجاد ثقة جديدة وتكريس معايير تعاون اقتصادي عادل.

وتتهم روسيا الولايات المتحدة بفرض عقوبات غير مشروعة ضدها، كما أن بوتين انتقد مرارا "الحرب التجارية" من قبل أمريكا ضد الصين.

وللمرة الثالثة في الشهر الجاري، يلتقي بوتين نظيره الصيني شي جين بينج، الذي احتفل أمس في دوشنبه بعيد ميلاده الـ66.

وكما حدث في مرات عدة في الماضي، قدم بوتين لنظيره الصيني علبة من الآيسكريم الروسي هدية.

وقال الرئيس بوتين في مقابلة مع محطة "مير" التلفزيونية، إن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة مستمرة في التدهور.

وأكد أنه خلال الأعوام القليلة الماضية، اتخذت الإدارة الأمريكية الحالية عدة قرارات تتعلق بالعقوبات على روسيا، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبيرج، قائلا "علاقتنا بالولايات المتحدة في تراجع، وأصبحت أسوأ وأسوأ".

كما قال بوتين إن روسيا لن تتدخل في النزاع التجاري الأمريكي - الصيني، معربا عن تعاطفه مع شركائه الاستراتيجيين، في إشارة إلى الصين.