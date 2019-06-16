ترمب يحذر من انهيار البورصة الأمريكية إذا لم يعد انتخابه

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس من "انهيار غير مسبوق" للبورصة في الولايات المتحدة إذا لم يتم إعادة انتخابه.
وبحسب "رويترز"، فقد كتب ترمب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "إذا تولى أحد غيري الرئاسة، سيكون هناك انهيار للسوق لم يسبق له مثيل".
وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن ترمب غالبا ما يلوح بورقة التهديد بانهيار البورصة، كوسيلة لحشد الدعم له.
وسبق أن نشر ترمب تغريدة في شباط (فبراير) جاء فيها "لو كان "الحزب الديمقراطي" قد فاز في 2016، لتراجعت البورصة بمقدار عشرة آلاف نقطة على الأقل الآن".
وفي كانون الثاني (يناير)، عندما أثيرت أنباء عن الاتجاه نحو عزل ترمب على خلفية التحقيقات بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016، قال "إذا أردتم انهيار البورصة، اعزلوا ترمب".
وكان ترمب قد أعلن أخيرا أنه سيبدأ رسميا حملة ترشحه في انتخابات 2020 لإعادة انتخابه في 18 حزيران (يونيو) الجاري في ولاية فلوريدا ليبدأ ما قد يثبت أنها محاولة صعبة لأربع سنوات أخرى في البيت الأبيض.
وقال ترمب على "تويتر" إنه سينظم تجمعا حاشدا مع زوجته ميلانيا ونائبه مايك بنس وكارين زوجة بنس في "أمواي سنتر" في مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا. وأضاف "انضموا إلينا في هذا التجمع التاريخي".
وبدأ ترمب بالفعل في جمع أموال من أجل إعادة انتخابه وعقد تجمعات سياسية منذ عدة أشهر.
ولكن البداية الرسمية لحملته لانتخابات 2020 ستكون في ذكرى مرور أربع سنوات على اليوم الذي أعلن فيه ترشحه في انتخابات 2016 أمام حشد من أنصاره في نيويورك.
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