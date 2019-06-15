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الداخلية : الأفواج الأمنية تحبط تهريب مخدرات وأسلحة في الحدود الجبلية الجنوبية

الرياض : واس

أوضح المقدم طلال الشلهوب مدير المركز الإعلامي في وزارة الداخلية أن دوريات الأفواج الأمنية وفي إطار تنفيذ مهامها الأمنية المساندة بالمواقع الحدودية الجبلية بجازان وعسير ونجران تمكنت خلال الفترة من 1 رجب وحتى 1 شوال من إحباط محاولات تهريب (27) طنا من القات و (86) كيلو جراما من الحشيش و (115) قطعة سلاح و (1408) ذخائر حية. وأشار المقدم الشلهوب إلى أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (671) متهما والتحفظ على مبالغ ماليه بمبلغ (552.147) ريالا وحجز (565) سيارة في قضايا مختلفة.

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