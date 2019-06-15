الهند تعتزم زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية

قررت الهند زيادة الرسوم الجمركية على 29 منتجا أمريكية اعتبارا من الأحد وفق قرار أعلن عنه العام الماضي وأرجئ مرارا منذ ذلك الحين على ما أفادت الصحف الهندية السبت. وكانت الحكومة أعلنت في يونيو 2018 أنها تعتزم زيادة الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الأميركية من بينها التفاح واللوز بعدما رفضت واشنطن إعفاء نيودلهي من الرسوم الجمركية المشددة على الصلب والالمنيوم. لكن تطبيق هذا القرار أرجئ مرارا فيما كانت المفاوضات بين أكبر ديموقراطيتين في العالم تبعث أملا بالتوصل إلى حل.

ويبدو أن القرار الهندي جاء ردا على قرار دونالد ترامب الرئيس الأمريكي في وقت سابق هذا الشهر شطب الهند عن قائمة الدول التي تحظى بأفضلية تجارية. وكتبت صحيفة "إيكونوميك تايمز" نقلا عن مسؤول حكومي أنه لن تكون هناك مهلة إضافية. مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ الأحد. وذكرت وكالة "برس تراست أوف إينديا" أن وزارة المالية ستصدر إعلانا قريبا بهذا الصدد وقد أبلغت قرارها إلى أمريكا. ويأتي هذا التوتر في العلاقات التجارية بالرغم من جهود واشنطن لتوطيد علاقاتها مع الهند بمواجهة الصين ومن العلاقات الجيدة المعلنة بين ترامب ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب ومودي خلال قمة مجموعة 20 في 28 و 29 يونيو في أوساكا وعلى جدول محادثاتهما العلاقات التجارية. كما أن الروابط التجارية مطروحة للبحث خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للهند هذا الشهر. وأعلن بومبيو الأربعاء أن أمريكا على استعداد للحوار مع الهند بما يشمل بحث "مواضيع صعبة". وصدرت أمريكا منتجات بقيمة 142.1 مليار دولار إلى الهند عام 2018 بحسب بعض التقديرات فيما قدر العجز في ميزانها التجاري بـ 24.2 مليار دولار وفق الأرقام الرسمية.