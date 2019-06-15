الإمارات تطالب المجتمع الدولي بالمساعدة في حماية الملاحة في مياه الخليج

طالبت الإمارات المجتمع الدولي في حماية الملاحة في مياه الخليج بعد أن تعرضت ناقلتا نفط لهجمات لم يحدّد مصدرها في بحر عمان الخميس. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان قوله في مؤتمر صحافي في العاصمة البلغارية صوفيا "على المجتمع الدولي أن يتعاون من أجل تأمين الملاحة الدولية وتأمين وصول الطاقة". وتعرضت ناقلتا نفط نروجية ويابانية الخميس لهجمات لم يحدّد مصدرها فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي الذي يعبر منه يوميا نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً.

وبحسب الوزير الإماراتي "المنطقة هي الشريان الأساسي للطاقة في العالم ولا نريد أن يكون هذا تكرار في المنطقة بين فترة وأخرى لكي نزدهر ونستقر".

