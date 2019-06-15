تركي آل الشيخ يطالب الشركات السعودية بدعم شيفيلد يونايتد الإنجليزي

طالب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه الشركات السعودية بتقديم الدعم إلى نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، الذي يمتلك نصف أسهمه الأمير عبد الله بن مساعد. ونشر آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح اليوم قائلا "أتمنى من الشركات السعودية والوطنية تقديم رعاية للفريق الذي يملكه الأمير عبد الله بن مساعد في الدوري الإنجليزي لكي يكون هناك حضور لنا .. هذه فرصة للجميع .. ننتظر وقفتكم مع الناجحين من أبناء الوطن في الخارج".

وأضاف آل الشيخ في تغريدة أخرى "نفكر جديا لتقديم عرض للرعاية لمواسم الترفيه في المملكة ولنشاطات الترفيه خصوصا أن الدوري الإنجليزي من أهم منصات الدعاية في العالم فهي أكثر بطولة مشاهدة". وكان الأمير عبد الله بن مساعد رئيس نادي الهلال السعودي الأسبق وعضو شرفه قد كشف مؤخرا أنه يهدف إلى امتلاك النادي بشكل كامل في المستقبل وذلك عقب تأهل الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في أبريل الماضي للمرة الأولى منذ 12 عاما.