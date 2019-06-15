كوريا الجنوبية والسويد توقعان مذكرات تفاهم للتعاون التجاري والاقتصادي

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم، أنها وقعت مع حكومة السويد ست مذكرات تفاهم لتوسيع حجم التجارة والتعاون في الصناعات الناشئة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنه تم توقيع مذكرات التفاهم أثناء زيارة الرئيس مون جاي-ان، للسويد، المحطة الأخيرة من جولته في شمال أوروبا، التي استغرقت ثمانية أيام، قام خلالها بزيارة فنلندا والنرويج.

وقال وزير الصناعة سونج يون مو: "سندعم بنشاط توسيع التبادلات بين الشركات في البلدين من خلال لجنة التعاون الصناعي بين كوريا الجنوبية والسويد".