عاملون في مصنع فولكسفاجن في أمريكا يرفضون التمثيل النقابي

رفض العاملون في مصنع فولكسفاجن في مدينة شاتانوجا بولاية تينيسي الأمريكية أن تمثلهم "نقابة العاملين المتحدين بقطاع السيارات"، حسبما قال متحدث باسم فولكسفاجن .

وجاء التصويت بواقع 833 صوتا لرفض التمثيل النقابي مقابل 776 عاملا صوتوا لصالح التمثيل النقابي، وهو ما يعتبر هزيمة لنقابة العاملين المتحدين بقطاع السيارات (يونايتد أوتو ووركرز يونيون) في المصنع الوحيد للشركة الألمانية في الولايات المتحدة.

وفي بيان، دعت النقابة الكونجرس الأمريكي إلى إلقاء نظرة شاملة على قوانين العمل في البلاد وقواعد المجلس الوطني لعلاقات العمال الذي اتهمته بأنه جعل من المستحيل بالنسبة لعمال فولكسفاجن أن يؤسسوا نقابة.

وقال برايان روثينبيرج، المتحدث باسم النقابة "تحمل العاملون في فولكسفاجن نظاما، حتى عندما صوتوا، رفضت الشركة التفاوض".

وأضاف من الواضح أن فولكسفاجن تمكنت من خلال ألاعيب قانونية من "تقويض التصويت".

