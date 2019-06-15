مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم على انخفاض.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضًا 17.16 نقطة، أو 0.07%، إلى 26089.61 نقطة، بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 4.66 نقطة، أو 0.16%، ليغلق عند 2886.98 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضًا 40.47 نقطة، أو 0.52%، إلى 7796.66 نقطة.

لكن المؤشرات الثلاثة تنهي الأسبوع على مكاسب، مع صعود ناسداك 0.71% وستاندرد آند بورز 0.48% وداو جونز 0.41%.