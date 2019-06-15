"هواوي" تؤجل هاتفها القابل للطي لتحسين جودة الشاشة

وسط أزمات عاصفة تمر بها "هواوي"، أعلن عملاق التكنولوجيا الصيني تأجيل طرح الهاتف الذكي القابل للطي إلى شهر سبتمبر المقبل، فيما كان مقررا أن يجري طرحه في يونيو 2019.

وحسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن نائب رئيس "هواوي" فنسنت بينغ،، فإن الشركة الصينية أجلت موعد طرح هاتف "ميت إكس" الذي يبلغ سعره 2600 دولار، حتى تقوم بتحسين جودة الشاشة القابلة للطي.

وتأتي خطوة "هواوي" على غرار "سامسونغ"، فالشركة الكورية الجنوبية أعلنت بدورها تأجيل طرح الجهاز القابل للطي "غالاكسي فولد"، بعدما كان مرتقبا في أواخر أبريل الماضي، وجاء القرار بسبب مشاكل في الشاشة.

وقال نائب رئيس هواوي: "نجري اختبارات كثيرة (للهاتف)"، مضيفا أن الشركة "تعمل بشكل دؤوب حتى تقوم بطرح الجهاز في أقرب وقت ممكن".

ويشكل هذا التأجيل عثرة أخرى لشركة "هواوي" التي تلقت ضربة موجعة، مؤخرا، بسبب عقوبات أميركية أدرجتها في القائمة السوداء، بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومي لواشنطن.

وبموجب العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لم يعد يحق لأي شركة أميركية أن تبيع التكنلوجيا لشركة "هواوي" التي تلاحقها اتهامات بالتجسس لصالح بكين، وهو ما تنفيه بشكل قاطع ،حسب ما نشرتة سكاي نيوز.

وتراهن شركتا "هواوي" و"سامسونغ" منذ مدة على تطوير هواتف قابلة للطي، في مسعى لرفع المبيعات وتجاوز الركود الذي تعانيه سوق الهواتف الذكية.

لكن الخبراء يستبعدون أن تحدث الهواتف الذكية القابلة للطي نقلة كبرى على مستوى المبيعات، بالنظر إلى ارتفاع السعر الذي يتجاوز ألفي دولار.