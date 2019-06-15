ميزة جديدة في «آيفون» تطيل عمر البطارية

أشار خبراء التقنية إلى ميزة جديدة ستظهر في أنظمة آي أو إس، لتسهم في إطالة عمر البطاريات في هواتف "آيفون".

وستأتي هذه الميزة التي تسمى "الشحن الأمثل للبطارية" في نسخة آي أو إس 13 التي ستطرح الخريف المقبل، لتقلل سرعة استهلاك البطارية وتطيل عمرها الافتراضي.

وعند تفعيل هذه الميزة في قائمة الإعدادات في قسم "صحة البطارية" سيقوم الهاتف بشحن 80 في المائة من البطارية أثناء وصله بالشاحن طوال الليل، أما الـ 20 في المائة المتبقية فسيقوم بملئها قبل ساعة واحدة فقط من الاستيقاظ، ما سيساعد على عدم اكتمال شحن البطارية وتفريغها بشكل مستمر طوال الليل، الأمر الذي يقصر عمرها الافتراضي وذلك بحسب "روسيا اليوم".

ومن المفترض أن يصل آي أو إس 13 إلى عديد من هواتف "أبل" التي منها "آيفون إكس"، "آيفون SE" و"آيفون 7" و"بلس 7"، و"آيفون8 " و"بلس 8" إضافة إلى الجيل الجديد من أجهزة "آيبود". يذكر أن نظام أبل الجديد سيوفر "الوضع المظلم" أو "Dark Mode"، وهو الذى سيجعل الأجزاء البراقة في الشاشة تنخفض، من أجل تحسين مطالعة الهاتف بشكل آمن وغير مضر بالعين في الظلام.

وستساعد ميزة "الوضع المظلم" على تحسين عمر بطارية هواتف آيفون، وخصوصا طرازات "آيفون إكس" و"آيفون إكس إس"، التي تستخدم شاشات "أوليد"، المستهلكة للبطارية بنسبة أقل، من أجل إتاحة الشاشات المظلمة.

كذلك سيوفر نظام "آي أو إس 13"، ميزة "CarPlay"، التي تساعد على ربط هواتف آيفون بالسيارة، من أجل الاستماع إلى الموسيقى وإجراء المحادثات الهاتفية.

ويشمل "آي أو إس 13" ميزة للجهاز اللوحي "آيباد"، وهى توفير نسخ أو خيارات متعددة لشكل الشاشة الرئيسة، وذلك من أجل السماح للمستخدمين بإجراء أكثر من مهمة بسهولة أكبر، كما تقدم لهم طرقا جديدة لإدارة الملفات.