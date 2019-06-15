250 ألف زهرة تدشن مهرجان الورود في الباحة

انطلقت أمس الأول فعاليات مهرجان الورود والعطور في نسخته الأولى في منطقة الباحة.
وتجول الحضور في موقع المهرجان، الذي يقع على مساحة أربعة آلاف متر مربع، وشاهدوا أنواعا من الورد تتضمن بفتة من أربعة ألوان، والأمرينس، والشرانيا، وزيينيا، وزهور حولية بلغ مجملها نحو 250 ألف زهرة، كما تجول الحضور في المعرض المصاحب، الذي يضم عديدا من الأركان، التي تهتم بالورد والعطور ومنتجاتها.
وأعرب خالد العبيلان محافظ القرى عن شكره لأمير منطقة الباحة على دعمه واهتمامه بالمهرجان، مشيرا إلى أن الهدف من إقامة المهرجان هو تحقيق ما يطمح إليه أمير منطقة الباحة في التوسع في المسطحات الخضراء والحفاظ على الهوية الزراعية ودعم السياحة في المنطقة، مستعرضا ما تتميز به المنطقة من مقومات زراعية وسياحية.
وبين العبيلان أن المهرجان يستمر لمدة سبعة أيام، وسيشهد عديدا من الفعاليات المنوعة، التي تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع وتشمل المسابقات والأمسيات والمعارض، معربا عن شكره لوكيل إمارة الباحة والجهات المنظمة والمشاركة على جهودهم في دعم المهرجان والتنظيم.
بعدها شاهد الحضور أبوريتا غنائيا بعنوان "الحسام" بمشاركة فرقة الثقافة والفنون بالقرى، كما استمع الحضور لعزف من الفنان سعد الحارثي على آلة السكسافون.
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