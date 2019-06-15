جامعة طيبة تقدم برامج صيفية تستهدف 1600 شاب

نظمت جامعة طيبة في المدينة المنورة، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، برامج تدريبية وثقافية وتعليمية خلال فترة الصيف لمجتمع المدينة المنورة. وأوضح الدكتور خالد آل مسعود، وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، أن الجامعة تحرص أن تقديم كثير من الفعاليات الصيفية إلى مجتمع المدينة، بالتزامن مع فتح باب القبول للدراسة الجامعية في التخصصات المختلفة للعام المقبل، حيث أولت الجامعة اهتماما بالشباب والشابات وعملت على تنظيم هذه البرامج التدريبية الصيفية لصقل مهاراتهم وتنمية معارفهم، مبينا أن البرامج تبدأ الاثنين المقبل وتستمر حتى نهاية عطلة الصيف، مستهدفة أكثر من 1600 شاب وشابة من مجتمع المدينة، كما ستقدم أكثر من 20 برنامجا مختلفا ونوعيا خلال عطلة الصيف، تشمل برامج ثقافية وتعليمية وأسرية. وأضاف آل مسعود، أن البرامج التدريبية تقدم من خلال عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالتعاون مع عدد من الكليات والأقسام العلمية المتخصصة وتشمل كلية الآداب - قسم اللغات والترجمة، لتقديم اللغة الإنجليزية واللغة الصينية، كما تقدم كلية إدارة الأعمال دورات في التسويق والمبيعات وكلية علوم الأسرة في الفنون والحاسب الآلي التي تقدمها كلية علوم وهندسة الحاسب، وكذلك دورات في الإعلام، إضافة إلى كلية التربية التي تقدم عددا من الدورات الفنية.
وأكد أن عدد المدربين الذين سيقدمون الدورات 18 مدربا من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، مقدما شكره لمدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني، على دعمه وتوجيهه بإتاحة هذه البرامج مجانا للمجتمع، وحثه على بذل الجهود في تقديم برامج مميزة لمجتمع المدينة.
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