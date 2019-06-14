نمو مبيعات التجزئة في أمريكا خلال الشهر الماضي

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة نمو مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي، على نطاق واسع، في حين تم تعديل بيانات المبيعات خلال الشهرين السابقين بالزيادة، مما يشير إلى قوة الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بما يكفي لتقليل حاجة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى خفض قريب لسعر الفائدة.

وبحسب وزارة التجارة الأمريكية، زادت مبيعات التجزئة خلال مايو الماضي بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق، في حين زادت في أبريل الماضي بنسبة 0.3% شهريا، بعد أن كانت البيانات الأولية قد أشارت إلى تراجع المبيعات. في الوقت نفسه كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون زيادة مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6%.

وأشارت وكالة بلومبرج، إلى أن مبيعات المجموعة الفرعية المعروفة باسم "المجموعة الحاكمة" والتي يعتبرها بعض المحللين المقياس الذي يعتمد عليه لتقييم الطلب الاستهلاكي زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5% وهو ما يزيد عن توقعات المحللين، بعد ارتفاعها في أبريل الماضي بنسبة 0.4% وفقا للبيانات المعدلة. وتضم هذه المجموعة الفرعية متاجر الأغذية ومعارض السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات الوقود.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي اجتماعها الدوري يومي 18 و19 يونيو الحالي في ظل ترجيح إقدام اللجنة على خفض سعر الفائدة في اجتماع يوليو المقبل أو بعد ذلك.