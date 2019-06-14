قرقاش : مصداقية ظريف تتضاءل .. ووقف التصعيد يتطلب أفعالا حكيمة وليس كلمات جوفاء

قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية " إن "مصداقية وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تتضاءل يوما بعد يوم" . جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على تويتر اليوم ردا على تغريدة لظريف. وقال قرقاش "كل يوم تزداد إشارة وزير الخارجية الإيراني ظريف إلى الفريق باء وتصبح أكثر هزلية وبالتالي تتضاءل مصداقيته يوما بعد يوم". وأضاف "العلاقات العامة ليست بديلا حقيقيا للسياسات البناءة وقف تصعيد الموقف الحالي يتطلب أفعالا تتسم بالحكمة وليس كلمات جوفاء". يذكر أن ناقلتي نفط تابعتين لشركتي شحن يابانية ونرويجية تعرضتا لهجمات في خليج عمان أمس.
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