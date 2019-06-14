خفض الفائدة يرفع الروبل الروسي إلى أعلى مستوياته في 3 أسابيع

قفز الروبل الروسي إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع أمام الدولار الأمريكي اليوم بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.50%. وخفض الفائدة وهو الأول منذ مارس 2018 مع فرص لمزيد من التيسير النقدي يعنيان أن سندات الاقراض الحكومية التي تصدرها الخزانة الروسية من المنتظر أن ترتفع مما يجعلها أكثر جاذبية. وبشكل عام فإن الطلب على تلك السندات وهو مقياس لثقة السوق في الأصول الروسية يدعم الروبل.

وقال انطون بوتاكوفيتش المحلل لدى (بي سي إس بريمير) "البنك المركزي يشير إلى أن العودة المحتملة إلى دورة لتيسير السياسة النقدية قد تزيد التوقعات الإيجابية للسوق". وأضاف قائلا "في رأينا أن التحرك الصعودي المتوقع لسوق الديون الروسية على مدار الصيف سيدعم الروبل". ويلقى الروبل دعما أيضا من مدفوعات ضرائب في نهاية الشهر تبدأ يوم الاثنين، وهو ما يدفع الشركات لتحويل دولاراتها للوفاء بإلتزامات محلية. وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش كان الروبل مرتفعا 0.4% مقابل العملة الأمريكية عند 64.29 للدولار ومرتفعا حوالي 0.8% أمام العملة الأوروبية عند 72.25 لليورو.