مبيعات التجزئة الأمريكية ترتفع في مايو 0.5 % بسبب السيارات

قالت الحكومة الأمريكية إن مبيعات التجزئة ارتفعت في مايو وعدلت المبيعات للشهر السابق بالرفع مما يشير إلى زيادة في إنفاق المستهلكين قد تخفف من حدة المخاوف بشأن تباطؤ حاد في الاقتصاد في الربع الثاني من العام. وقالت وزارة التجارة اليوم الجمعة إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.5% الشهر الماضي مع قيام الأسر بشراء المزيد من السيارات وعدد من السلع الأخرى. وجرى تعديل بيانات شهر أبريل صعودا لتظهر أن المبيعات زادت 0.3% بدلا من تراجعها 0.2% كما ورد في البيانات السابقة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة مبيعات التجزئة 0.6% في مايو. ومقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، ارتفعت مبيعات التجزئة 3.2%. ومع استبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية تكون مبيعات التجزئة قد ارتفعت 0.5% الشهر الماضي بعد زيادة بلغت 0.4% في أبريل. وتلك الفئة المسماة بمبيعات التجزئة الأساسية هي الأكثر مطابقة لمكون إنفاق المستهلكين في الناتج المحلي الإجمالي. ويمثل إنفاق المستهلكين ما يزيد عن ثلثي النشاط الاقتصادي في أمريكا. وتشير المكاسب القوية التي حققتها مبيعات التجزئة الأساسية في شهري أبريل ومايو إلى اكتساب انفاق المستهلكين زخما في الربع الثاني بعد انخفاضه بشكل حاد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.