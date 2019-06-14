وصول 7.3 مليون معتمر وإصدار 7.6 مليون تأشيرة عمرة حتى 10 شوال

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي إصدار 7.650.736 تأشيرة حتى تاريخ 10 شوال لهذا العام وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 7.393.657 معتمرا في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 504.809 معتمرا منهم 278.368 في مكة المكرمة بينما يتواجد 226.441 في المدينة المنورة فيما سجلت مغادرة 6.888.848 معتمرا بعد أن أدوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي والذي يقيس 5 جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10.945 موظفا منهم 9.065 من الذكور و 1.880 من الإناث.

وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين 3 وسائل نقل حيث وصل عبر المنافذ الجوية 6.550.520 معتمرا وعن طريق المنافذ البرية 707.955 معتمرا وسجل وصول 135.182 معتمرا عبر المنافذ البحرية. أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب : باكستان 1.657.777 تليها إندونيسيا 967.125 بعدها الهند 650.480 ثم مصر 539.045 والجزائر 365.628 ثم اليمن 338.618 وتركيا 321.494 وماليزيا 278.674 تليها العراق 277.571 ثم السودان 216.165.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوار والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر وإثراء تجربتهم وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.