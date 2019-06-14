الصين ترفع رسوم مكافحة الإغراق على بعض منتجات الصلب الأمريكية والأوروبية

قالت الصين اليوم إنها رفعت رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على أنواع معينة من الواردات الآتية من أمريكا وأوروبا من المواسير والأنابيب غير الملحومة المصنوعة من الصلب السبائكي. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم إن رسوم مكافحة الإغراق الضريبية التي فُرضت على المواسير والأنابيب المصنوعة من الصلب تحددت بين 57.9 و 147.8 % على شركات أمريكية وأوروبية وسيبدأ العمل بها بدءا من 14 يونيو.

وتصل الرسوم الجديدة إلى 10 أمثال الرسوم السابقة التي كانت تتراوح نسبتها بين 13 و 14.1 % وبدأ العمل بها في 2014 وانقضت مدتها في العاشر من مايو. وتأتي الزيادة في الرسوم المفروضة على الصلب في ظل نزاع تجاري متصاعد بين الصين وامريكا أثر على سلع بقيمة مئات المليارات في التبادل التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. وقالت الوزارة إن قرار زيادة رسوم مكافحة الإغراق وتوسعة نطاقها جاء في أعقاب طلب من قطاع صناعة المواسير والأنابيب المصنوعة محليا من الصلب.