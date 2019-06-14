ترمب : إيران نفذت الهجوم على ناقلتي النفط .. ومضيق هرمز لن يغلق

قال دونالد ترمب الرئيس الأمريكي اليوم إن مضيق هرمز لن يغلق في أعقاب الهجوم على ناقلتين للنفط في خليج عُمان وإن حدث فلن يستمر ذلك طويلا. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز اتهم ترامب إيران بالهجوم الذي وقع أمس الخميس. وردا على سؤال بشأن كيف يعتزم التعامل مع طهران ومنع تكرار مثل تلك الحوادث مستقبلا قال ترامب "سنرى".
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