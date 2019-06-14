الطيران العماني تنوي إجراء محادثات مع إيرباص إذا لم تقدم بوينج خطة دعم لماكس 737

قال بيان لشركة الطيران العماني اليوم الجمعة إن الرئيس التنفيذي للشركة عبد العزيز الرئيسي يعتزم إجراء محادثات مع إيرباص إذا لم تقدم بوينج خطة دعم وإصلاح لطائراتها ماكس 737 الممنوعة من التحليق قبل 17 يونيو حزيران.

ونقل البيان عن الرئيسي قوله "منع تحليق طائرات 737 ماكس كان له أثر مالي كبير على الطيران العماني".

وأضاف "خطط شركة الطيران التوسعية لعام 2019 تقلصت بشدة" كما عانت الطيران العماني "أيضا من خسائر في الإيرادات وانخفاض الحصة السوقية".

وقال الرئيس التنفيذي للطيران العماني إن بوينج "وعدت بتقديم خطة إصلاح ودعم للطيران العماني قبل معرض جوي في باريس يبدأ في 17 يونيو (حزيران) 2019".

ونقل بيان الطيران العماني عن الرئيسي قوله "إذا لم أتلق ردا من بوينج قبل وصولي إلى مطار لو بورجيه، سيتعين علي المضي قدما في غداء العمل المزمع مع إيرباص في المعرض".