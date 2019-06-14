الادعاء التركي يطلب بسجن صحافيين لنشرهما مقالا عن انهيار الليرة

طلب مدعي تركي عقوبة السجن خمس سنوات لصحافيين يعملان مع وكالة بلومبرغ في تركيا وذلك لنشرهما مقالا في 2018 عن انهيار الليرة التركية في خضم الازمة الاقتصادية في البلاد، بحسب ما أفادت الوكالة الاميركية.

وأضاف المصدر ان لائحة الاتهام التي يطالب فيها الادعاء عقوبة السجن من عامين الى خمس سنوات، قبلتها محكمة في اسطنبول ووجهت للصحافيين كريم كاراكايا فرقان يالينكليتش تهمة "الاساءة للاستقرار الاقتصادي في تركيا" وذلك اثر شكوى تقدمت بها وكالة التعديل والمراقبة في القطاع البنكي. وكان المقال المعني نشر في أغسطس 2018 عندما انهارت الليرة التركية أمام الدولار الاميركي في خضم أزمة دبلوماسية مع واشنطن.

وقال جون مايكلثوايت رئيس تحرير بلومبرغ "ندين الاتهام بحق صحافيينا اللذين كانت تغطيتهما منصفة وامينة. ونحن نقف معهما وندعمهما في هذه المحنة".

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الصحافيين في 20 بتمبر، بحسب بلومبرغ.