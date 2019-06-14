تسوية النزاع التجاري بين أمريكا والصين قد يرفع سهم "أبل" بنسبة 13 %

أفادت دراسة اقتصادية بأن التوصل إلى تسوية للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسهم شركة أبل الأمريكية للتكنولوجيا بواقع 25 دولار للسهم الواحد، أي 13 بالمئة من قيمته في البورصة.

وذكر دانيل إيفز، المحلل الاقتصادي بشركة "ويدبوش للأوراق المالية"، أن زيادة سعر سهم أبل بواقع 25 دولار، بما يوازي 13 بالمئة من قيمته قبل الاغلاق أمس الخميس على سعر 15ر194 دولار، سيؤدي إلى رفع القيمة السوقية للشركة إلى مستوى تريليون دولار مرة أخرى.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن إيفز قوله إن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والصين سوف "يبدد الخطر الأساسي الذي يتعلق بالصين والذي يلقي بظلاله على سعر السهم حاليا".

واستطرد إيفز أنه إذا فرضت الولايات المتحدة مزيدا من الرسوم الجمركية على السلع الصينية، فإن ذلك سوف يؤدي إلى "تغيير قواعد اللعبة" بالنسبة لشركة أبل لأنه سيرفع تكلفة تصنيع هواتف أي فون، حيث لن يكون بمقدور الشركة أن تنقل سوى جزء محدود من إنتاجها خارج الصين خلال العام المقبل.

واختتم إيفز بالقول إن تسوية النزاع التجاري خلال اجتماعات مجموعة العشرين في اليابان أواخر الشهر الجاري سيضيف ما بين 20 إلى 25 دولار إلى سهم أبل في غضون الشهور المقبلة.

