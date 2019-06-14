الإمارات: استهداف ناقلتي النفط ومطار أبها "تصعيد خطير"

أكدت الإمارات العربية المتحدة اليوم أن استهداف ناقلتي النفط في بحر عمان واستهداف مطار أبها "تصعيد خطير" في المنطقة.

وكتب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في حسابه على موقع تويتر "الاعتداء اليوم على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة تطور مقلق وتصعيد خطير".

وقال قرقاش إن هذا "يستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي"، مؤكدا أن "الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر".