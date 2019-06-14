الإمارات: استهداف ناقلتي النفط ومطار أبها "تصعيد خطير"

أكدت الإمارات العربية المتحدة اليوم أن استهداف ناقلتي النفط في بحر عمان واستهداف مطار أبها "تصعيد خطير" في المنطقة.
وكتب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في حسابه على موقع تويتر "الاعتداء اليوم على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة تطور مقلق وتصعيد خطير".
وقال قرقاش إن هذا "يستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي"، مؤكدا أن "الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر".
أخبار
- وزير التعليم: تعديل التقويم الدراسي لتكون عودة المعلمين والإداريين جميعا بعد عيد الأضحى
- "هيئة الترفيه": أكثر من 80 فعالية في مختلف مناطق المملكة ضمن "موسم العيد"
- «الشورى» يقر نظام الإقامة المميزة للحد من الاقتصاد الخفي والتستر التجاري
- إطلاق خدمة شهادة خلو السوابق الإلكترونية
- "إطعام" تطلق مشروع زكاة الفطر بطريقة نوعية تحد من هدر الطعام
- 17 وجهة استقدام للعمالة المنزلية متاحة للسعوديين.. و"البنجلادشية" و"الفلبينية" الأكثر طلبا
- الحوثيون يستعرضون في الحديدة بمركبات الأمم المتحدة.. ترفع صور الخميني وعلم حزب الله الإرهابي
- قوات التحالف: عمل إرهابي يستهدف مطار أبها الدولي ويصيب 26 مسافرا
- الموافقة على نظام الإقامة المميزة.. واللائحة التنفيذية خلال 90 يوما
- وزير الصحة: السماح للممرضين بفتح عيادات خاصة وارد
أضف تعليق