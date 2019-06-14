وزير الصناعة الياباني: بحث الهجوم على ناقلتين بخليج عمان في اجتماع وزاري لمجموعة العشرين

قال وزير الصناعة الياباني، هيروشيجي سيكو، اليوم الجمعة: "إن هجومًا على ناقلتين في خليج عمان هذا الأسبوع سيخضع للنقاش في اجتماع وزراء الطاقة والبيئة بمجموعة العشرين مطلع الأسبوع القادم".وسيُعقد الاجتماع الوزاري لاقتصادات مجموعة العشرين في كارويزاوا شمال غرب طوكيو، قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في أوساكا غرب اليابان يومي 28 و 29 الجاري. وتعرضت ناقلتان، تُشغل شركة شحن يابانية واحدة منهما، لهجمات في خليج عمان يوم أمس. وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران بشأن الهجمات.