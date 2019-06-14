باكستان تتعرض لموجة ثانية من ارتفاع درجات الحرارة

اجتاحت موجة من الحرارة المرتفعة الأقاليم الجنوبية من باكستان، حيث ارتفعت الحرارة إلى 45 درجة مئوية، وأجبرت الناس على البقاء داخل منازلهم ودفعت السلطات إلى وضع خدمات الانقاذ في حالة تأهب.

وقال مسؤول الصحة المحلي، نصير دوراني، إن مدينة كراتشي الساحلية شهدت أسوأ موجة حر، حيث تم نقل مئات الأشخاص إلى المستشفيات بسبب تعرضهم لأعراض ضربة شمس في اليوم الثاني من حالة طقس شديد الحرارة.

وقال ساردار سارفراز، وهو مسؤول بالأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة في كراتشي سجلت 42 درجة مئوية اليوم الجمعة، ولكن الاحساس بها كان مرتفعا وكأنها 50 درجة مئوية بسبب الرياح الساخنة القادمة من بحر العرب.

وأضاف سارفراز أنه من المتوقع أن تستمر موجة الطقس الحر حتى يوم غد السبت، ولكن من المرجح أن تتلاشى شدتها بداية من الجمعة.

وأضاف دوراني أن السلطات أنشأت العشرات من مراكز طوارئ ضربات الشمس في جميع أنحاء إقليم السند جنوبي البلاد، حيث سجلت درجات الحرارة في بعض المدن ما يصل إلى 45 درجة مئوية، وتم توجيه الارشادات للمواطنيين بعدم التعرض للشمس.

يشار إلى أنه في عام 2015 توفي أكثر من ألفي شخص في كراتشي عندما ضربت المدينة موجة حر خلال شهر رمضان من ذلك العام.