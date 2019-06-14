واشنطن تكشف عن فيديو لإيرانيين يزيلون لغما من ناقلة نفط

كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن مقطع فيديو قالت إنه يظهر طاقما من قارب دورية إيراني يزيل لغما لاصقا غير منفجر، من واحدة من ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم قرب مضيق هرمز يوم الخميس.

وقال المتحدث باسم القياد المركزية، بيل أوربان، في بيان: "في الساعة 04:10 بالتوقيت المحلي، اقترب قارب دورية (تابع للحرس الثوري الإيراني) من (الناقلة) إم/تي كوكوكا كاريجيس، وتمت مراقبتهم والتسجيل لهم وهم يزيلون لغما لاصقا غير منفجر منها".

وأضاف: "ستتخذ الولايات المتحدة وشركاؤها في المنطقة جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أنفسنا ومصالحنا. هجمات اليوم تشكل تهديدا واضحا لحرية الملاحة الدولية وحرية التجارة".