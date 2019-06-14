لمواجهة الحظر الأمريكي .. «هواوي» تسجل نظامها البديل عن «أندرويد»

أظهرت بيانات للأمم المتحدة أن "هواوي" الصينية قدمت طلبات لتسجيل علامة نظام تشغيلها "هونجمنج" فيما لا يقل عن تسع دول وأوروبا، وذلك في مؤشر على أنها ربما تضع خطة احتياطية موضع التنفيذ في الأسواق الرئيسة في ظل تهديد العقوبات الأمريكية لنموذج أعمالها، بحسب "رويترز". وتأتي الخطوة بعد أن وضعت إدارة ترمب الشركة على القائمة السوداء الشهر الماضي ما يمنعها من العمل مع شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل ألفابت، المستخدم نظامها التشغيلي أندرويد في هواتف "هواوي".
وطلبت "هواوي" - أكبر مصنع في العالم لمعدات شبكات الاتصالات - تسجيل علامة هونجمنج التجارية في دول مثل كمبوديا وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، وفقا لبيانات من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) التابعة للأمم المتحدة.
وتقدمت الشركة أيضا بطلب تسجيل في بيرو يوم 27 أيار(مايو)، بحسب هيئة مكافحة الاحتكار في ذلك البلد.
وكان ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لقسم المستهلك في "هواوي"، أبلغ صحيفة "دي فيلت" الألمانية في وقت سابق هذا العام أن لدى "هواوي" نظام تشغيل احتياطيا لاستخدامه في حالة منعها من استخدام البرمجيات أمريكية الصنع.
ولم تكشف الشركة بعد، وهي ثاني أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم، أي تفاصيل بعد عن نظام التشغيل.
وتظهر طلبات تسجيل العلامة التجارية أن "هواوي" تريد استخدام "هونجمنج" في أجهزة شتى، من الهواتف الذكية إلى الكمبيوتر المحمول والروبوت وتلفزيون السيارة.
وفي سوقها المحلية، طلبت "هواوي" تسجيل علامة هونجمنج في آب (أغسطس) من العام الماضي ونالت الموافقة الشهر الماضي، وفقا لإشعار على موقع إدارة حقوق الملكية الفكرية الصينية.
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