تعليم التلاميذ وهم نيام مقابل 130 دولارا في الساعة

قدمت وكالة تعليمية وظيفة شاغرة جديدة تقضي بمساعدة التلاميذ على التعلم من خلال القراءة لهم أثناء نومهم، مقابل 130 دولارا في الساعة.
وقال موقع "بيزنيس إنسايدر" إن الوظيفة موجهة للأشخاص القادرين على تعليم الأطفال ومساعدتهم خلال فترة الامتحانات، من خلال تلقينهم الدروس وهم نيام.
وتقوم وكالة "تيوتور هاوس" التعليمية على الإنترنت بتجربة خدمة جديدة، من شأنها أن تسمح للطلاب بالتعلم وهم نيام، عن طريق مراجعة المعلومات والدروس في مختلف المواد الأساسية.
وسيكون على المعلم شرح الدروس التعليمية للطلاب وهم مستيقظون، ومن ثم تكرار المعلومات نفسها أثناء نومهم، حتى يتمكنوا من تنشيط ذاكرتهم، ومراجعة وترسيخ المعلومات التي تعلموها.
ويمكن للمعلم أن يقدم الجلسات في أي وقت من النهار أو الليل، اعتمادا على احتياجات الطالب، ويمكن أن يكون ذلك بشكل شخصي، أو عن بعد عبر الإنترنت.
ومن المتوقع أن تكلف الساعة الدراسية 100 جنيه استرليني (130 دولارا) للدروس التي تقدم وجها لوجه، و50 جنيها (60 دولارا) للدروس التي تجري عبر الإنترنت.
وتأتي هذه الوظيفة، بعدما أظهرت دراسة أن استفادة الطلاب من قيلولة مدتها 90 دقيقة، بعد فترة الدراسة "أمر مفيد".
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