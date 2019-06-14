«واتساب»: إجراءات قانونية ضد أصحاب الرسائل الكثيرة

أعلنت شركة "واتساب"، عن شروعها في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستخدمين، الذين يرسلون رسائل كثيرة، وفق ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وقال التطبيق في تحديث على قسم "الأسئلة والأجوبة المتداولة" الخاص به "سنتخذ إجراءات قانونية ضد كل من يشارك أو يساعد الآخرين على سوء الاستخدام الذي ينتهك شروط الخدمة الخاصة بنا"، مضيفا" أنه ابتداء من السابع من ديسمبر المقبل ستبدأ حملة محاسبة "المخالفين" لقوانين الشركة".
وأوضح أن الحملة تهدف إلى معاقبة كل من يستخدم منصتها لنشر الرسائل المزعجة المعروفة بـ"السبام"، وهو أمر مخالف لقيود الاستخدام.
ونقــــلت "الإنــــدبــندنــــت" عن متحدث رسمي باسم الشركة قوله "صمم واتساب للرسائل الخاصة، لذلك اتخذنا إجراءات لمنع الرسائل الجماعية وفرض قيود على طرق استخدام التطبيق".
وغالبا ما تستغل شركات الإعلانات أسلوب "SPAM" لإرسال مجموعة كبيرة من الرسائل، التي تستهدف مستخدمين معينين بهدف الترويج لمنتوجاتها.
وإلى حدود الساعة، تكتفي "واتساب" بحظر رسائل "السبام" ومنع مرسلها من استخدام التطبيق مرة أخرى، إلا أن التحديث الجديد يكشف أن "المخالفين" سيتعرضون لعقوبات قانونية، لا تعرف تفاصيلها بعد. يشار إلى أن عدد مستخدمي واتساب، المملوك لشركة فيسبوك، يبلغ أكثر من مليار ونصف المليار شخص.
- بفعل التوسع في المشاريع.. السياحة ترتفع 8 % في الشرق الأوسط
- «بنك التنمية»: تأسيس منافذ بيع مؤقتة ودائمة للأسر المنتجة
- العقوبات الأمريكية تخنق الفنزويليين .. يواجهون أزمة اقتصادية غير مسبوقة
- الأسهم الأمريكية تصعد بدعم مكاسب الطاقة وتوقعات خفض الفائدة
- جونسون يقترب بقوة من حسم سباق خلافة ماي وتولي ملف «بريكست»
- «نمو» تتراجع 11 نقطة وسط ارتفاع الأسهم المتداولة 47 %
- ضغوط بيع تفقد الأسهم السعودية حاجز 9000 نقطة .. والسيولة عند 4.4 مليار ريـال
- تراجع بورصات الخليج وسط مخاوف من تصاعد الأجواء الجيوسياسية
- أخبار السوق
- بعد تعرض ناقلتين لهجوم في خليج عمان .. النفط يصعد 2.2 %
الأخيرة
- غرق 2000 سيارة في المحيط بينها 37 "بورش"
- تحذير من نفاد وقود السيارة إلى ما دون الربع
- حوت في غابة الأمازون طوله 11 مترا
- قوات التحالف: عمل إرهابي يستهدف مطار أبها الدولي ويصيب 26 مسافرا
- موظف في "مكدونالدز" يحذر: لا تطلب هذه الأصناف
- شركة تدفع 100 ألف دولار لمن ينجح في الابتعاد عن هاتفه المحمول عاما كاملا
- تحذيرات من تطبيق خطير يسرق الأموال عبر الهواتف
- كارثة في الدماغ بسبب "عود الأذن".. وتحذير من استخدامه
- «أمازون» تطلق متجرها باللغة العربية وتغلق «سوق.كوم»
- فؤايد مجهولة للمشمش على صحة القلب
أضف تعليق