طفل يتناول 5 وجبات يوميا لمساعدة والده المريض

يواظب طفل صيني على أمر غريب للغاية، وهو تناول خمس وجبات يوميا من أجل غاية نبيلة هي إنقاذ والده الذي يعاني حالة صحية صعبة.

وأوضحت "سكاي نيوز" أن والد الطفل لو زيكوان يعاني منذ سبعة أعوام، مرض سرطان الدم "اللوكيميا"، غير أن حالته تدهورت كثيرا العام الماضي، وبات بحاجة إلى نقل الدم، لكن الحل الجذري يكمن في التبرع.

وحتى يتمكن الوالد من قهر هذا المرض، فإنه يحتاج إلى عملية زراعة نخاع عظم، والطفل زيكوان هو الوحيد في العائلة الذي يلائم جسمه جسم والده المريض، وفق ما يقول الأطباء.

لكنهم يقولون إنه إذا أراد الطفل أن يتبرع وتنجح العملية فعليه زيادة وزنه، وذلك يتم عبر تناول مزيد من الطعام، ومن بين ما يتناوله الطفل كميات من الأرز واللحم.

وأضافوا أن زيكوان بحاجة إلى أن يصبح وزنه 45 كيلوجراما، قبل التبرع، علما أن الوزن المثالي هو 50 كيلوجراما.