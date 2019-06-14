علاقة وطيدة بين ساعات النوم وخفض الوزن

أثبتت دراسة حديثة وجود علاقة وطيدة بين خفض الوزن وعدد ساعات النوم.

ووفق ما ذكر موقع "واتس نيو توداي"، فإن الدكتورة إليانور سكوت، المنتمية إلى جامعة ليدز البريطانية، أجرت اختبارا على عدد من المتطوعين، لاكتشاف نوع العلاقة بين النوم والأشخاص الذين يرغبون في فقدان الوزن.

وقالت سكوت: "نعلم أنه عندما لا يحصل الناس على القسط الكافي من النوم، فإنهم غالبا ما يشتهون الأطعمة الحلوة، التي يمكن أن تفسر الرغبة الشديدة في تناول السكريات، كما أن النوم السيئ يعطل هرمونات الجوع مثل اللبتين وجريلين". وتابعت: "وجدت دراستنا أنه عندما تم حرمان المتطوعين من النوم، كانوا يشعرون بجوع أكبر بكثير.. إضافة إلى ذلك، لاحظنا أنهم كانوا يفضلون الأطعمة الحلوة والمالحة".

وأوضحت سكوت أن "الخلاصة هي إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك، فيجب عليك إعطاء الأولوية للنوم".