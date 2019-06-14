267 ألف طالب درسوا في 3272 مدرسة لرياض الأطفال

بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين درسوا في مدارس رياض الأطفال نحو 267270 طفلا درسوا في نحو 3272 مدرسة خلال العام الدراسي الماضي.
ووفقا لتقرير- اطلعت "الاقتصادية" عليه- استحوذت الطالبات على نحو 51.3 في المائة من إجمالي المسجلين في هذه المدارس بوجود 137029 طالبة، مقابل 130241 طالبا مسجلا في مدارس رياض الأطفال.
وقالت ندى السماعيل مدير عام الطفولة المبكرة في وزارة التعليم، إن 71 في المائة من أولياء الأمور في المملكة يرون أهمية إلحاق أطفالهم برياض الأطفال، والحضانات، موضحة أن 90 في المائة من دماغ الإنسان يتطور قبل سن الخامسة، فضلا عن سهولة تغيير عقل الطفل في هذه المرحلة، مقارنة بالقدرة على تغييره في سنوات متقدمة من عمره.
وأشارت السماعيل إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 152 الذي نص على منح وزارة التعليم حق الإشراف والترخيص على رياض الأطفال والحضانات، وكذلك "رؤية المملكة" التي ركزت على حصول كل طفل على فرص تعليم جيد، وفق خيارات متعددة في التعليم المبكر، يضعاننا في وزارة التعليم على أعلى درجات المسؤولية لتحقيق هذه الأهداف التي يمكن أن تضاعف العائد التعليمي إلى 700 في المائة وفق أحدث الدراسات.
وأشادت بجهود الوزارة في تحقيق هذه المستهدفات، ومنها إطلاق مبادرة تطوير برامج الحضانات، ورياض الأطفال، والتوسع في خدماتها في جميع مناطق المملكة؛ بهدف بناء رحلة تعليمية متكاملة وفق عدد من المسارات النوعية والكمية.
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