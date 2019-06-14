تمديد فترة التقديم لجائزة خادم الحرمين لتكريم المخترعين والموهوبين

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، تمديد فترة استقبال الترشيحات للجائزة بفئتيها "المخترعين" و"الموهوبين" في دورتها السادسة 1440ـ 1441هـ ، حتى يوم الخميس 20 يونيو الجاري.

وأوضحت الأمانة العامة للجائزة، أن قرار تمديد استقبال الترشيحات للجائزة جاء حرصا من الأمانة على إتاحة الفرصة للراغبين في المشاركة في الجائزة، مبينا أن استقبال الترشيحات يقتصر على التخصصات العلمية والتقنية سواء المقدمة من الأفراد أو الجهات، وسيكون التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع وتقدير المخترعين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية، والتقنية، والابتكارية، وتنمية روح الإبداع والابتكار والاختراع لديهم، وتحفيز المواهب والقدرات، على الإسهام في تطوير مجالات العلوم والتقنية والابتكار في المملكة؛ للتحول إلى مجتمع حيوي معرفي، واستثمار طاقاته المثمرة في مجالات العلوم والتقنية والابتكار.

يذكر أن الجائزة منذ استحداثها عام 1431هـ، استكملت خمس دورات، فاز بها 33 موهوبا و37 اختراعا. وقد تم تصنيف الموهوبين من الدورة الرابعة إلى ثلاث فئات عمرية (ما دون 18 عاما، وما بين 18 و 25 عاما، وما فوق 25 عاما) رغبة في إتاحة الفرصة للمواهب الشابة للتنافس في الجائزة، ومنح الفائزين منهم مكافأة مالية وميدالية وشهادة استحقاق.

ومن الشروط العامة للتقديم على الجائزة لفئتي المخترعين والموهوبين، أن يتم التقديم للجائزة من قبل الأفراد ذكورا وإناثا مباشرة أو من خلال الأفراد والمؤسسات والهيئات العلمية المعتبرة التي تنطبق عليها معايير الاختيار المعتمدة، وأن يكون المتقدم للجائزة سعودي الجنسية، أو مقيما في المملكة عند تقديم الطلب، ويتم التقديم للجائزة في المجالات العلمية والتقنية المعلن عنها فقط، وعدم تعارض الأعمال المقدمة للجائزة مع الشريعة الإسلامية والأنظمة السارية في المملكة والذوق العام. استكمال جميع البيانات في نموذج التقديم على موقع الجائزة على شبكة الإنترنت، وأن يتم التقديم للجائزة قبل نهاية الموعد المعلن عنه، مع استبعاد النماذج غير المكتملة لجميع بنودها. وتنص الأحكام العامة للجائزة على أنه يجوز لمجلس أمناء الجائزة سحب الجائزة ممن تم ترشيحه لها وفق مبررات يقبلها المجلس، ويقتصر التقديم على الجائزة بفرعيها من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة على شبكة الإنترنت فقط، مع عدم قبول التقديم بأية وسيلة أخرى.