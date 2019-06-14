«موسيقى الكويت الدولي» يكرم أنور عبدالله «شيخ الملحنين الخليجيين»

يكرم مهرجان الموسيقى الدولي‭ ‬في الكويت في دورته الـ22 الملحن أنور عبدالله الملقب "بشيخ الملحنين الخليجيين"، ويخصص له ليلة غنائية في الافتتاح تشمل أبرز أعماله.

وينظم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب دورة هذا العام من المهرجان في الفترة من 23 إلى 28 حزيران (يونيو) الجاري.

وقال بيان للمجلس إنه سيعرض فيلما تسجيليا عن الفنان المكرم قبل أن يصعد عدد من المغنين الشبان للمسرح لتقديم باقة من أغانيه، ومنهم فواز المرزوق وعادل الماس ومطرف المطرف تحت قيادة المايسترو أحمد حمدان.

ومن بين الأغاني المقدمة "يكفيك إنك شفتها" من كلمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و"يا نور عيني" من كلمات الشاعر طلال السعيد و"محال" من كلمات الشاعر عبداللطيف البناي وغيرها.

وولد عبدالله في 1957 وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون الموسيقية وعمل أستاذا لفن التذوق الموسيقي في المعهد. ولحن عبدالله على مدى أربعة عقود عشرات الأغاني العاطفية والوطنية التي تعاون فيها مع كبار المغنين العرب أمثال العراقية رباب والسعودي محمد عبده والكويتي عبدالكريم عبدالقادر والإماراتية أحلام، وأطلقت عليه الصحافة الكويتية لقب "شيخ الملحنين الخليجيين". وعلى صعيد الأغاني الوطنية، قدم الملحن المخضرم لتلفزيون الكويت أغنية "يا أمنا الكويت"، كلمات الشاعرة الشيخة الدكتورة سعاد الصباح، وغناء المطربة دلال والمطرب عبدالله طارق، وهما من الأصوات الشابة الواعدة، إلى جانب أغنية أخرى بعنوان "علم بلادي" كلمات الشاعر يوسف ناصر، وغناء مجموعة كورال، وقد طرحا خلال فبراير الماضي بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية.

وتقيم الكويت مهرجان الموسيقى الدولي كل عام منذ 1998 بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى في 20 حزيران (يونيو).

ويشمل برنامج هذا العام حفلات لفرق موسيقية ومغنين من البحرين والعراق وكوريا الجنوبية وألمانيا وبريطانيا والكويت.